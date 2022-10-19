شاهد.. عبد اللهيان يعانق أطفال EB

العالم – خاص بالعالم

وخلال زيارة الى مركز'اي بي' الصحي قال عبداللهيان إن طهران تستعد لإضافة عدد من المسؤولين الغربيين الذين لعبوا دورا في فرض مثل هذا الحظر الى القائمة السوداء للإرهاب.

في التفاصيل، ليست هذه صورا لعمليات مكياج خاصة لافلام الرعب.. بل انها حقيقة مرعبة .. جروح تمتد على طول الجسد.. تشوه عالم الطفولة لدى المصاب قبل اعضاء جسده.. اطفال بعمر الزهور لا ذنب لهم سوى انهم ولدوا مع جروح لا تشفى.. صحيح ان لا حول لهم ولا قوة امام هذه الجروح الا ان كان ما يخفف لهم من آلامهم ..و هو ضماد مستورد من الخارج كان بمثابة بصيص امل في عالم صبغه لون الدم قبل ان يتوقف استيراده بسبب اجراءات الحظر الامريكي

انظر في وجه فريبا .. وتحملق في عينيها البنيتين التي لاتفارق والدتها، و عندها تتضح لديك حقيقة حقوق الانسان التي يتشدق بها الغرب والولايات متحدة الامريكة ..لا معنى لحقوق الانسان.. ولا حقوق اساسا لانسان شاء الله ان يولد مريضا في دولة لها خلاف سياسي مع امريكا.

وزير الخارجية الايراني'حسين امير عبداللهيان' أعلن أنه خلال الساعة المقبلة ستضيف الخارجية الايرانية أسماء عدد من والمسؤولين الأجانب والمؤسسات الذين لعبوا دورا في فرض مثل هذه العقوبات إلى القائمة السوداء للإرهاب في ايران.

وقال عبداللهيان: إن الحظر أحادي الجانب تحول إلی أداة حديثة لانتهاكات حقوق الإنسان.. خلال الساعة المقبلة سنضيف أسماء عدد من والمسؤولين الأجانب والمؤسسات الذين لعبوا دورا في فرض مثل هذه العقوبات إلى القائمة السوداء للإرهاب

انها مشاهد لهادي..حيث التقيت به قبل عام ونيف ..جروحه كانت تغطي جسده النحيف فاضطر الى بتر ساقه اليمنى نتيجة اقتحام المرض لها ..قال لي في وقتها انني ساواصل الدراسة في الحقوق الدولية و ساقوم باقامة دعوى ضد امريكا و ساعيد حقوق كل المرضي الذين تضرروا من الحظر الأمريكي الجائر ولكن الام و الجراح عمدا لهد المقصلة وسلب حياته في عز الشباب ولكنه سيرفع الدعوى في محكمة العدل الهي.