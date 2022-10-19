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الخارجية الإيرانية تعلن في بيان عقوبات على مؤسسات وأشخاص لدعمهم الإرهاب والجماعات الإرهابية والعنف والكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان

الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

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