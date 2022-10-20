شاهد.. النشطاء العرب يعلقون على أهم القضايا الدولية والإقليمية

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نحن حديقة وباقي العالم غابة. تصور أوروبي للعالم لم يكن مفاجئا ربما كون التاريخ الإستعماري الأوروبي للعالم يؤكد هذه النظرة. لكن أن يصدر هذا الكلام في القرن 21 وعلى لسان منسق السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عندها يكون الأمر مفاجئا، خاصة وأن أوروبا تتشدق عند كل مناسبة بعناوين الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.

وشهدت مواقع التواصل تفاعلا غاضبا وانتقادات ازاء تصريحات جوزيب بوريل.

أنا كالقيامة ذات يوم آت، هذا ما يطبقه الفلسطينيون في مقاومتهم للإحتلال الإسرائيلي، شباب مخيم شعفاط ابتكروا طريقة جديدة لإرباك الإحتلال، حيث قاموا بحلق رؤوسهم بالكامل وذلك بعد أن قال جيش الإحتلال إن منفذ عملية شعفاط قبل أسبوع حليق الرأس.

أما في موضوع آخر، هل يمكن تخيل أن حكومة أونظاما يخاف من تغريدة، أو حتى إعجاب على تغريدة؟ نعم، هذا ما حصل في السعودية، الطبيبة التونسية مهدية المرزوقي حكمت بالسجن خمسة عشر عاما في السعودية والسبب؟ إعجابها بتغريدة تمدح بالمقاومة اللبنانية، شقيق مهدية أوضح ما حصل مع شقيقته والتهم التي وجهت إليها، وهذا الحكم الظالم على مهدية المرزوقي أثار غضبا على مواقع التواصل.

بينما تنشر فرنسا اتهاماتها وانتقاداتها حول حقوق الإنسان في العالم، تبرز الغنتهاكات الواضحة لهذه الحقوق داخل الأراضي الفرنسية، وحين نتكلم عن الإسلاموفوبيا أو كراهية المسلمين فإن لفرنسا نصيب كبير منها، العنصرية ضد المسلمين وصلت إلى الطالبات المسلمات في المدارس.

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