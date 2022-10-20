شاهد.. سقوط قناع "جوزيب بوريل" والنشطاء العرب يعلقون

العالم - خاص بالعالم

نحن حديقة وباقي العالم غابة، تصور أوروبي للعالم لم يكن مفاجئا ربما كون التاريخ الإستعماري الأوروبي للعالم يؤكد هذه النظرة، لكن أن يصدر هذا الكلام في القرن الـ21 وعلى لسان منسق السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عندها يكون الأمر مفاجئا، خاصة وأن أوروبا تتشدق عند كل مناسبة بعناوين الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.

وانتقد نشطاء مواقع التواصل العربي تصريحات جوزيب بوريل، حيث جاء في حساب "دي إم تو"، حول هذا الموضوع: "مثل غزيتوا اسيا وافريقيا وخلفتوا من وراكم القتل والدمار ونهب الثروات. اعتبروها جزء من ديونكم للشعوب اللي عانت من تنكيلكم".

وعلق "شعبان العجيلي" حول هذا الموضع قائلا: "إنه تعبير عن عقلية إستعمارية عنصرية ونسي ان حديقتهم المزدهرة كانت على حساب بلدان دمرت ونهبت ثرواتها على مدى قرون من قبل رأسماليتهم المتوحشة "هي الغابة" وأن الشعوب تعي هذه الحقيقة".

وغرد "مصطفى كامل"حيال هذا الموضوع كاتبا: "سقوط الأقنعة وانكشاف عنصرية الساسة الأوروبيين وما يحملونه للعالم من نظرة دونية، مع أننا لم نكن نشكّ بها يوما".

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