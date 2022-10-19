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بالفيديو.. إصابة مستوطن بعمليات استشهادية في القدس

الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء، بعدما أصاب حارس أمن صهيوني إثر تنفيذ عملية اطلاق نار قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة.

العالم- فلسطين

وأفادت وسائل اعلام عبرية، بأن قوات الاحتلال قتلت فلسطينيا نفذ عملية اطلاق نار قرب مستوطنية "معاليه أدوميم" وأسفرت عن إصابة "حارس أمن صهيوني".

وأفاد شهود عيان، بأن جيش الاحتلال أطلق النار بكثافة تجاه أحد الشبان قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، وهو ما أدى إلى استشهاده.

وادعى المتحدث باسم شرطة الاحتلال: قبل قليل وصل مسلح إلى مدخل مدينة معاليه أدوميم وأطلق النار على حراس الأمن المتواجدين على الحاجز، ما أسفر عن إصابة حارس في يده. تم إطلاق النار نحو المنفذ". وفق قوله.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تجري عمليات بحث عن منفذين آخرين فروا من مكان تنفيذ عملية إطلاق النار.

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