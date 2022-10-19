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شاهد.. أكثر من 23 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية

الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من ثلاثة وعشرين مليون يمني بحاجة الى مساعدات إنسانية، فيما يعاني سبعة عشر مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مشيرة الى ارتفاع معدل سوء التغذية. وحذرت المنظمة الدولية من الجوع الذي قد يصيب ملايين اليمنيين.

العالم – خاص بالعالم

أكثر من ثلاثة وعشرين مليون ونصف المليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية اي مايعادل اكثر من ثلثي سكان اليمن وفق بيان أممي لما جاء في كلمة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جزيس مسويا ختام زيارتها لليمن التي استمرت تسعة ايام . ودعت مسويا إلى تكثيف المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة محذرة من الجوع الذي يهدد الملايين.

يأتي ذلك في ظل تزايد الازمات الإنسانية التي تشهدها البلاد منذ بدء العدوان والحصار المفروضين إضافة إلى غلاء الأسعار وارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد حيث تحتاج اكثر من مليون امرأة حامل او مرضع وأكثر من مليوني طفل دون الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد حسب البيان الأممي الذي يقول انه من أعلى المعدلات في العالم.

وتشير الاحصائيات إلى نزوح اكثر من اربعة مليون شخص منذ عام ٢٠١٥ فيما تضرر مائة وستون الف شخص نتيجة الأمطار والفيضانات في أنحاء البلاد مع استمرار المعاناة من انقطاع وشحة الخدمات الأساسية وتدهورها.

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