الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة السورية: 908 إصابات مثبتة بالكوليرا و44 وفاة مسجلة

الصحة السورية: 908 إصابات مثبتة بالكوليرا و44 وفاة مسجلة
الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأربعاء أن العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 908 إصابات.

العالم - سوريا

وتوزعت الاصابات في حلب 558، ودير الزور 165، والحسكة 68، والرقة 33، واللاذقية 28، والسويداء 19، ودمشق 11، وحماة 10، وحمص 7، ودرعا 5، وريف دمشق 2، والقنيطرة 1، وطرطوس 1.

ووفق بيان للوزارة بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بالمرض 44، توزعت في حلب 37، والحسكة 4، ودير الزور 2، ودمشق 1.

ودعت الوزارة إلى ضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة والمتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية، واستخدام أوعية مغطاة ونظيفة لنقلها ولتخزينها، وإذا كانت المياه غير آمنة، فيجب غليها لمدة دقيقتين على الأقل، وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر، ولا سيما قبل التعامل مع الطعام أو تحضيره وقبل الأكل وبعد تنظيف الطفل وقبل الرضاعة الطبيعية أو إطعام الطفل وبعد استخدام دورات المياه.

وأكدت ضرورة إعادة تسخين بقايا الطعام بشكل صحيح لقتل البكتيريا قبل تناولها وتغطيتها، لتجنب الذباب وانتقال الأمراض، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على نظافة وسلامة مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس، وعدم شرب الماء من الصنبور بالفم مباشرة، وعدم تبادل زجاجات أو أكواب الماء بين الطلاب.

كما دعت الوزارة إلى متابعة منصاتها الرسمية على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

تسوية أوضاع مئات المطلوبين في حماة السورية

شاهد.. الرئيس السوري يستقبل وفدا قياديا فلسطينيا واللقاء تداول..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة السورية: 908 إصابات مثبتة بالكوليرا و44 وفاة مسجلة

الخارجية الأمريكية: برنامج العقوبات ضد روسيا هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة

حزن وغضبٌ بعد واقعة إشعال أب مصری النار بنفسه لعجزه عن سداد مصروفات المدرسة!

مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة.. سورية دولة طرف في معظم الصكوك الدولية المعنية بمنع الجريمة المنظمة

بعد اجتيازها السياج التقني في منطقة تل شعر بين عيتا الشعب ورميش.. جيش الاحتلال يُجرف مساحة واسعة من الأشجار جنوبي لبنان

أمير عبد اللهيان: ايران لم تزود روسيا بأي سلاح للحرب في أوكرانيا