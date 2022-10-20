شاهد.. فرنسا تغرق بمستنقع الاسلاموفوبيا

العالم - خاص بالعالم

بينما تنشر فرنسا اتهاماتها وانتقاداتها حول حقوق الإنسان في العالم، تبرز الانتهاكات الواضحة لهذه الحقوق داخل الأراضي الفرنسية، وحين نتكلم عن الإسلاموفوبيا أو كراهية المسلمين فإن لفرنسا نصيب كبير منها، بحيث وصلت العنصرية ضد المسلمين فيها إلى الطالبات المسلمات في المدارس.

وانتقد رواد مواقع التواصل في العالم العربي انتهاك حقوق الانسان في الاراضي الفرنسية، حيث كتب "عثمان" ومغردا حول هذا الموضوع: "الامور واضحة اسلاموفوبيا في فرنسا الكراهية والخوف من الاسلام، يتشدقون بالديمقراطية ويتحالفون مع الشيطان".

وغرد "عبدالله الجايشي" كاتبا ازاء هذا الموضوع: "لم تعد فرنسا بلد العلمانية والأنوار، تغرق بمستنقع اسلاموفوبيا آسن والعداء للإسلام والتعصب والعنصرية".

وكتب "احمد بن سبت" مغردا حول هذا الموضوع: "طبعًا كذلك لن يعترفوا بأنهم أخطأوا بمفهوم الحرية المطلقة الذي كانوا يروجون له، وأصبحوا هم اكثر من يخالف هذا المفهوم".