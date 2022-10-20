عودة حماس لدمشق وتمتين محور المقاومة

العالم - مع الحدث

ما أهمية تركيز الرئاسة السورية على وحدة الصف الفلسطيني، واعتبار الوفد سوريا كواسطة العقد في قضية المقاومة؟

هل ترتبط العودة ببناء وتطوير العلاقات مع دمشق في ذروة مواجهة كيان الاحتلال الاسرائيلي؟

ما الدور الذي لعبه حزب الله وحرس الثورة لتثبيت الخطوة وتسوية العلاقة بمسارها الايجابي؟

هل تشكل العودة لدمشق مصلحة حيوية لمحور المقاومة وللقضية وتقلق كيان الاحتلال الاسرائيلي؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوسف أحمد، الباحث السياسي وائل مناعمة، القيادي في حركة فتح الانتفاضة ياسر المصري.