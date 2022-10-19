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موسكو تتهم كييف بتجنيد إرهابيين من آسيا الوسطى

موسكو تتهم كييف بتجنيد إرهابيين من آسيا الوسطى
الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد فلاديمير تارابرين مدير إدارة التحديات والتهديدات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية أن البعثات الدبلوماسية الأوكرانية تجنّد مرتزقة إرهابيين للمشاركة في العمليات القتالية.

العالم-اوروبا

وقال تارابرين الأربعاء خلال كلمته أمام مؤتمر التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الإرهاب، الذي عقد في دوشانبي "أنا أتحدث عن تجنيد بعض الدول وكذلك الممثليات الدبلوماسية الأوكرانية، لمسلحين من المنظمات الإرهابية الدولية للقتال إلى جانب نظام كييف، ما يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي، علما بأن الأولوية تعطى للمتحدرين من آسيا الوسطى"

وأضاف تارابرين أن هناك مشكلة أخرى تتمثل بإمداد أوكرانيا بالأسلحة بصورة غير منضبطة من جانب الشركاء الغربيين. لافتا إلى أنه وفقاً لبعض التقديرات، فإن 15-20 بالمئة من هذه الأسلحة تقع في أيدي الجماعات الإرهابية.

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