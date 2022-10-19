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فلسطين...مواجهات في شعفاط بعد استشهاد "عدي التميمي"

الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

اندلعت مواجهات عنيفة بعد اقتحام قوات صهيونية مخيم شعفاط وحي رأس خميس شمال شرق القدس، فيما قال جيش الاحتلال إن منفذ عملية "معاليه أدوميم"، هو الذي نفذ عملية شعفاط.

العالم-فلسطين

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الصهيونية اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة من الآليات، وأنها أطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه المنازل.

بالتزامن أعلن جيش الاحتلال أن الفلسطيني الذي استشهد مساء يوم الاربعاء في "معاليه أدوميم"، هو "عدي التميمي الذي نفذ عملية إطلاق النار في شعفاط وأسفرت عن مقتل نوعا لازار وإصابة حارس آخر وجندي"، وأضافت إذاعة الجيش أن "العملية التي نفذها التميمي اليوم جاءت بعد أسبوع ونصف الأسبوع من المطاردة".

في السياق نقلت شبكة "قدس" الإخبارية عن قائد شرطة الاحتلال في الضفة الغربية أن "المطارد عدي التميمي خاض معركة حقيقية مع الجنود عند حاجز "معاليه أدوميم"، قبل استشهاده".

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