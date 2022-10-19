الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
١١:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الكولومبي يتهم الولايات المتحدة بتدمير الاقتصاد العالمي

الرئيس الكولومبي يتهم الولايات المتحدة بتدمير الاقتصاد العالمي
الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بأن الولايات المتحدة وبغض النظر عن الدول الأخرى، تعمل على تدمير الاقتصاد العالمي من أجل حماية اقتصادها.

العالم-الامريكيتان

وقال بيترو خلال كلمة ألقاها في بلدية أورابا بأنتيوكيا: "هناك أزمة اقتصادية قادمة لا يمكن إنكارها. الولايات المتحدة تدمر بالفعل كل اقتصاد في العالم".

وبحسب بيترو، فإن الاقتصاد الأوروبي ينهار بعد أن "شن الروس والأوكرانيون والأوروبيون حربا من أجل الغاز والطاقة"، في القارة الأوروبية ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا يعانون من أزمة صعبة.

وأضاف بيترو أن: "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات لحماية نفسها، في بعض الأحيان دون التفكير في العواقب. اقتصاد دول أمريكا اللاتينية فارغ، وأمريكا اللاتينية منهوبة. جميع عملاتنا تتراجع، وليس البيزو الكولومبي فقط".

روابط ذات صلة

حرب اوكرانيا ومخاوف الغرب من اللجوء الى النووي

شاهد.. دول مجموعة السبع تجدد التزامها بدعم كييف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الكولومبي يتهم الولايات المتحدة بتدمير الاقتصاد العالمي

مواجهات مع العدو الصهيوني شمال شرق جنين عقب استشهاد التميمي

فلسطين...مواجهات في شعفاط بعد استشهاد "عدي التميمي"

موسكو تتهم كييف بتجنيد إرهابيين من آسيا الوسطى

الصحة السورية: 908 إصابات مثبتة بالكوليرا و44 وفاة مسجلة

الخارجية الأمريكية: برنامج العقوبات ضد روسيا هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة