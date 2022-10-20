اللواء باقري: نشهد اقتدار العالم الاسلامي وايران الاسلامية

العالم - ايران

وقال اللواء باقري في مراسم افتتاح الدورة الاولى للدفاع الوطني في جامعة الدفاع الوطني يوم الاربعاء انه مر ما يقرب من أربعة وأربعين عاما على انتصار الثورة الإسلامية ، والشعب الايراني العزيز "بفضل دماء الشهداء وقيادته الفريدة والقيمة ، تمكن من تجاوز العديد من الحوادث والمشاكل والحظر ، وان يصارع الصعاب وان يواصل دربه بنجاح .

وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة أن وضع البلاد اليوم غير قابل للقياس بما كان عليه قبل انتصار الثورة الإسلامية ، وقال: إيران الإسلامية حققت اليوم في مختلف أبعاد العلم والصناعة والتكنولوجيا ومجالات البنية التحتية والتنمية البشرية وتنمية المعرفة والارتقاء بمكانة المرأة ، مكانة بارزة في المجتمع وكذلك في قطاعات الدفاع والأمن وتبوات مكانة ملحوظة يجعلها متميزة عما كانت عليه في الماضي.

وفي إشارة إلى هيكل وتنظيم الجيش والقوات المسلحة قبل انتصار الثورة الإسلامية ، قال اللواء باقري: لقد تسلمنا جيشًا كان يستورد أكثر من 95٪ من معداته من الخارج وتم تدريبه أيضًا في الخارج ، فضلا عن ان تعزيز المهارات كان من مسؤولية المستشارين الأجانب وما كان يحق لقوات الجيش حتى دخول العديد من المجالات المتخصصة في ذلك الوقت ، ولكن اليوم والحمد لله لدينا قوة مسلحة تنتج أكثر من 85٪ من معداتها بأيدي شباب متخصصين وخبراء محليين ، والأهم من ذلك ، ان برمجياته يجري تدوينها واعدادها في الداخل .

قال رئيس أركان القوات المسلحة: ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية اليوم وببركة الثورة الإسلامية ، ومن خلال الوقوف بدقة على التهديدات والفرص والاستراتيجيات الوطنية ، تقوم تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والمبادئ التوجيهية العسكرية ويجري إعدادها وتدوينها محليا .

وأشار إلى مكانة القوات المسلحة في استتباب الأمن في جميع أنحاء البلاد ، وقال أن بلادنا اليوم تحتل المرتبة الأولى من حيث مواجهة التهديدات في العالم ، وهي في الواقع تواجه جميع أنواع المؤامرات الأمنية والدفاعية من قبل الاستكبار العالمي لكن مع كل هذا ، وفي ذروة العقوبات الاقتصادية والضغوط السياسية ، استطاعت أن تخلق رادعًا مستقرًا لأمتها ، بحيث يتم تنفيذ جميع أنشطة البلاد بسلام وثقة بالمستقبل.

وأكد اللواء باقري: اليوم لا توجد شركة أو قطاع خاص يقول إنه لا يمكنه القيام بعمل مدني واقتصادي حتى في المناطق الحدودية ، بسبب الخوف من التهديدات العسكرية ، وهذه الثقة والأمن المستقر الذي يتأسس. في جميع أنحاء البلاد يرجع إلى الوجود الشجاع للقوات المسلحة وان منظومتنا الأمنية اليوم ، وعلى الرغم من كل المؤامرات والتجسس والقضايا التي خلقها الأعداء اللدودين ، خلقت أمنًا نموذجيًا في البلاد ، يجب أن نكون ممتنين لها.

صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة أن عالم المعاصر قد تجاوز عالم القطب الواحد وأضاف ان الولايات المتحدة الأمريكية التي استطاعت تقسيم الكتلة الشرقية إلى عدة دول خلال فترة أربعين عامًا من الحرب الباردة باتت تعترف الان أن العالم اليوم والمستقبل ليس عالما أحادي القطب تقوده أمريكا ونحن نعيش الآن في عالم متعدد الأقطاب حيث أمريكا هي إحدى قواها والعالم الإسلامي وجمهورية إيران الإسلامية يلعبان دورًا كقوة إقليمية وواحدة من القوى المؤثرة في الكثير من العمليات .