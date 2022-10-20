الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ولايتي: ندعم العراق ونأمل أن يستعيد دوره التاريخي

ولايتي: ندعم العراق ونأمل أن يستعيد دوره التاريخي
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، أن ايران تدعم العراق الذي وصفه بـ"الصديق والشقيق"، معرباً عن أمله أن يستعيد دوره.

العالم - ايران

وقال علي أكبر ولايتي: نحن جيران للسعودية وعلينا أن نعيش معا، ويجب أن تكون السفارات نشطة في البلدين لحل النزاعات بطريقة أفضل.

وأضاف ولايتي: ندعم العراق الصديق والشقيق ونأمل أن يستعيد دوره التاريخي، وندعم لبنان، ويجب بكل تأكيد تحديد الخط البحري الحدودي كما يجب أن يغادر الكيان الصهيوني منطقة الحدود البحرية اللبنانية.

وفي سياق آخر، أوضح ولايتي قائلا: ان التواصل بين مكونات جبهة المقاومة جيد جداً والغرب ليس موحدا، مضيفا: ان إيران في قلب جبهة المقاومة وتعمل إلى جانب اليمن ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق.

روابط ذات صلة

ولايتي: مستعدون للوساطة بين أرمينيا وأذربيجان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عبداللهيان: استمرار الحظر يكشف زيف ونفاق دعم الغرب لحقوق الانسان

ولايتي: ندعم العراق ونأمل أن يستعيد دوره التاريخي

اللواء باقري: نشهد اقتدار العالم الاسلامي وايران الاسلامية

شاهد.. سقوط قناع "جوزيب بوريل" والنشطاء العرب يعلقون

شاهد بالفيديو... بسبب تغريدة .. امرأة عربية تحاكم في السعودية ونشطاء التواصل يغردون

شاهد.. فرنسا تغرق بمستنقع الاسلاموفوبيا