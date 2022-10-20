ولايتي: ندعم العراق ونأمل أن يستعيد دوره التاريخي

العالم - ايران

وقال علي أكبر ولايتي: نحن جيران للسعودية وعلينا أن نعيش معا، ويجب أن تكون السفارات نشطة في البلدين لحل النزاعات بطريقة أفضل.

وأضاف ولايتي: ندعم العراق الصديق والشقيق ونأمل أن يستعيد دوره التاريخي، وندعم لبنان، ويجب بكل تأكيد تحديد الخط البحري الحدودي كما يجب أن يغادر الكيان الصهيوني منطقة الحدود البحرية اللبنانية.

وفي سياق آخر، أوضح ولايتي قائلا: ان التواصل بين مكونات جبهة المقاومة جيد جداً والغرب ليس موحدا، مضيفا: ان إيران في قلب جبهة المقاومة وتعمل إلى جانب اليمن ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق.