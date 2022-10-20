"عرين الأسود" متوعدة الاحتلال: انتظرونا سنؤدي التحية العسكرية لعدي في صدوركم

العالم- فلسطين

وقالت عرين الأسود في بيان لها مساء الأربعاء: "ليكن يوم الخميس يوم غضب لأجل الله ولأجل عدي التميمي".

وأضافت: "لقد ولى زمن الانتصارات الوهمية يا "إسرائيل" وحان زمن الهزائم"، مطالبة أبناء شعبنا في مدينة نابلس وفي كل أنحاء الضفة الغربية وفي القدس خاصة في تمام الساعة ٠٠٣٠ مساء الاربعاء الخروج على أسطح المنازل وفي الشوارع وفي كل مكان لنؤدي التحية لبطل فلسطين الذي ذاد عن كرامتنا وعن شرفنا وعن عزتنا".

وأشارت إلى الشهيد عدي التميمي أذل لبيد وعصبة الإجرام التي تحكم كيان الاحتلال، قائلة: "بعد حصار دام عشرة أيام حاصروا فيه حتى الهواء في شعفاط يخرج لهم كالبركان يحاصرهم في معاليه أدوميم يطلق رصاصاته بكل رجولة وثبات يأبى إلا أن يموت واقفا كالأشجار".