15 قتيلاً مع تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق السودانية

العالم - السودان

وأدت اشتباكات الأسبوع الماضي بين أفراد من قبيلة الهوسا وقبائل أخرى في قرية ود الماحي شرق مدينة الروصيرص إلى مقتل 13 شخصاً، وفق الأمم المتحدة.

وقال مصدر طبي الأربعاء "تلقينا 10 جثث في مستشفى ود الماحي"، فيما أفاد مصدر آخر في مستشفى الروصيرص بوصول "خمس جثث و10 جرحى" إلى المؤسسة.

وقال أحد زعماء قبيلة الهوسا إن أعمال العنف تجددت رغم نشر تعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة، مضيفا "استخدمت أسلحة وأحرقت منازل". وأكد شاهد عيان وقوع اشتباكات عنيفة.

ويعتبر استغلال الأراضي مسألة حساسة للغاية في السودان، إحدى أفقر دول العالم، حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43 بالمئة من الوظائف و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

والهوسا هي آخر القبائل التي استقرت في النيل الأزرق، وتحظر التقاليد المتوارثة امتلاك أفرادها للأرض، لكن القبيلة ترفض هذا العرف.

وأسفرت الاشتباكات بين قبيلة الهوسا الأفريقية وقبائل أخرى بين يوليو/تموز وأوائل أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل 149 شخصاً على الأقل وإصابة المئات ونزوح نحو 65 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة. ويقول الخبراء إن النزاعات القبلية تتصاعد في السودان بسبب الفراغ الأمني الناجم عن انقلاب 25أكتوبر 2021.