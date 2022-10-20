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مارأيكم؟
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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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فيديو
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غیاهب الکیان
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الخارجية الإيرانية: إيران تؤكد أن عدم مواجهة بريطانيا لنشاط هؤلاء ودعمها لهم هو انتهاك جسيم للالتزامات الدولية
الخارجية الإيرانية تعلن في بيان عقوبات على مؤسسات وأشخاص بريطانيين لدعمهم الإرهاب والعنف والكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان
الخارجية الإيرانية تعلن في بيان عقوبات على مؤسسات وأشخاص لدعمهم الإرهاب والجماعات الإرهابية والعنف والكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان
وزيرة الداخلية البريطانية تعلن تقديم استقالتها متذرعة باستخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي في مراسلات رسمية
الرئيس رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره البولندي: إيران تسعى بكل ما تملك من قدرات لإنهاء الحرب في أوروبا
قائد الثورة الاسلامية: العدو يحاول ان يبالغ في نقاط ضعفنا ويغطي على نقاط قوتنا ويجب ألا ندع ولا نساعد العدو في هذا المجال
قائد الثورة الاسلامية:حققنا انجازات في الصناعة النووية التي لها الكثير من النعم وقد تمكنا من الحصول عليها ولانسعى لحيازة الأسلحة والقنابل النووية
قائد الثورة الاسلامية في ايران:الجامعة ركيزة مهمة لتقدم البلاد وتضم النخب العلمية وان التحركات لتعطيل دروسها يؤكد بان للجامعة دورًا أساسيًا
بالفيديو: مسيرة من قطاع غزة دعماً للمقاومة في الضفة المحتلة والشهيد"عدي التميمي"
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الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش
خرجت مساء الأربعاء مسيرة عفوية من قطاع غزة ، دعماً للمقاومة في الضفة المحتلة ، وللشهيد عدي الذي قاتل المحتل حتى الرقم الأخير في فيديو هز العالم أجمع .
العالم-
فلسطين
11
تصنيف :
العالم الاسلامي
فلسطین
كلمات دليلية :
الشهيد عدي التميمي
مسيرة من قطاع غزة
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