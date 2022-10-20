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بالفيديو: مسيرة من قطاع غزة دعماً للمقاومة في الضفة المحتلة والشهيد"عدي التميمي"

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

خرجت مساء الأربعاء مسيرة عفوية من قطاع غزة ، دعماً للمقاومة في الضفة المحتلة ، وللشهيد عدي الذي قاتل المحتل حتى الرقم الأخير في فيديو هز العالم أجمع .

العالم- فلسطين

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