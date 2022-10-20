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الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب محمد فادي نوري الذي أصيب قبل أسبوعين في مواجهات بيت ايل مع قوات العدو

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

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