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انطلاق مناورات جزائرية روسية بالبحر المتوسط تستمر 4 أيام

انطلاق مناورات جزائرية روسية بالبحر المتوسط تستمر 4 أيام
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الجزائر، انطلاق مناورات مشتركة مع روسيا تستمر 4 أيام في البحر الأبيض المتوسط.

العالم - الجزائر

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان: “رست الثلاثاء مجموعة سفن حربية من الأسطول الروسي (لم تحدد الميناء) في توقف يدوم أربعة أيام لتنفيذ تمرين المناورات البحرية المشتركة 2022”.

وأوضحت أن التمرين يجري “في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي بين القوات البحرية للجيش الوطني الشعبي (الجزائري) والقوات البحرية الروسية”.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل أكثر بشأن طبيعة هذه المناورات، وينظم البلدان مناورات مشتركة بشكل دوري.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، رست كاسحة ألغام روسية في ميناء جيجل شرقي الجزائر لتنفيذ تمارين مشتركة مع البحرية الجزائرية.

ونفذت سفن حربية روسية وجزائرية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مناورات في البحر المتوسط.

والجزائر، وفق مراقبين، من أهم حلفاء روسيا العسكريين في القارة الإفريقية، ومن أكبر زبائن السلاح الروسي في المنطقة.

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انطلاق مناورات جزائرية روسية بالبحر المتوسط تستمر 4 أيام

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