قائد عمليات بغداد يصدر توجيهاً للسيطرات الثابتة بشأن اوقات الذروة

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وذكر إعلام عمليات بغداد في بيان له أن "قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم وجه بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وللمساهمة بتخفيف الزخم المروري في العاصمة، بفتح جميع الممرات في سيطرات التفتيش الثابتة"، مشيراً الى أن "ذلك يكون في أوقات الذروة (الصباحية والمسائية)".

وأضاف، أن "ذلك جاء لتسهيل انسيابية حركة السير والتقليل من الازدحامات ورفع العبء عن كاهل المواطنين خلال التوجه الى الدوام والعودة منه مع مراعاة الجانب الأمني".

وتابع، أن "اللجنة المشكلة في وقت سابق لهذا الغرض قد نفذت خلال هذا العام عدداً كبيراً من مهامها في فتح الطرق ورفع السيطرات من مختلف طرق العاصمة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة"، لافتاً الى أن "العمل ما زال جارياً في هذا السياق".