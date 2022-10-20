الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٨:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

لدى لقائه في دمشق الهيئة التنسيقية الروسية..

معاون وزير الخارجية السوري: الولايات المتحدة تزرع الحروب وتؤجج الفتن

معاون وزير الخارجية السوري: الولايات المتحدة تزرع الحروب وتؤجج الفتن
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري أيمن سوسان، أن الولايات المتحدة تزرع الحروب وتؤجج الفتن للإبقاء على هيمنتها على القرار الدولي والتفرد بإدارة شؤون العالم وهي اليوم تدعم النازيين في أوكرانيا كما دعمت الإرهابيين في سوريا والعديد من دول العالم.

العالم - سوريا

وقال سوسان في كلمة خلال الجلسة المشتركة للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية إن عودة المهجرين واللاجئين السوريين إلى بلدهم ضرورة أساسية لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب، وإن سوريا مستمرة بكل طاقتها بتهيئة الظروف اللازمة لهذه العودة.

وأضاف إن الغرب يواصل عرقلة جهود سوريا وحلفائها لإعادة الإعمار وعودة المهجرين بهدف الاستمرار في استغلال معاناتهم لخدمة أجنداته ومشروعه المتهاوي.

بدوره أكد رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية السورية وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن سوريا مستمرة بالعمل على تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها في الداخل وتشجيع المهجرين على العودة رغم تصاعد تآمر الغرب عليها من خلال الإجراءات القسرية التي وسعها لتشمل قطاع الطاقة.

وقال مخلوف إن الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ثروات سوريا من نفط وقمح وقطن بشكل ممنهج ويدعم المجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية دون أدنى اعتبار للشرائع الدولية والقيم الإنسانية.

واضاف إن الاحتلال التركي مستمر بقطع مياه الشرب عن الأهالي في الحسكة والسطو على كميات كبيرة من حصة سوريا من مياه نهر الفرات ما انعكس سلباً على الأمن الغذائي والبيئة وحياة المواطنين.

روابط ذات صلة

5 أشخاص يعبثون بمصير 6 ملايين سوري شمال سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البرلمان اللبناني يبدأ التصويت على انتخاب رئيس جديد للجمهورية

لدى لقائه في دمشق الهيئة التنسيقية الروسية.. معاون وزير الخارجية السوري: الولايات المتحدة تزرع الحروب وتؤجج الفتن

أبرزعناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022

213 ألف مستوطن زاروا سيناء خلال الأعياد اليهودية

شاهد.. طهران ترد بحسم على مزاعم كييف بشأن مسيراتها

قائد عمليات بغداد يصدر توجيهاً للسيطرات الثابتة بشأن اوقات الذروة