البرلمان اللبناني يبدأ التصويت على انتخاب رئيس جديد للجمهورية

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية، في بيروت إن جلسة البرلمان اللبناني ربما ستكون الاخيرة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وأضاف، أن المرشح الرئاسي اذا نال 86 صوتا في الجولة الاولى سيكون رئيسا للجمهورية، وفي الجولة الثانية المرشح يجب ان يحصل على 85 صوتا في الجولة الثانية للفوز بمنصب رئاسة الجمهورية.

وأوضح مراسلنا، أن البرلمان اللبناني اذا فشل في انتخاب رئيس للجمهورية سيكون هناك فراغ رئاسي.

وقال مراسل العالم من أمام مجلس البرلمان اللبناني، أن عملية العد والفرز لاصوات النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قد بدأت.