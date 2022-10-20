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بدء عملية العد والفرز لاصوات النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

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