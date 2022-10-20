مناورات القوات البرية للحرس الثوري..تدمير الأهداف بالقذائف الذكية

العالم - ايران

وأفاد مراسل تسنيم بأن حدات المدفعية والصاروخية التابعة للقوات البرية للحرس الثوري دمرت خلال المناورات مواقع وتحصينات العدو المفترض من خلال إطلاق نيران كثيفة بالإضافة إلى دعم القوات العاملة.

وفي هذه المرحلة، نجحت المدفعية البرية للحرس الثوري في تدمير الأهداف المحددة مسبقاً بالقذائف الذكية باستخدام مدافع 122 و 130 و 155 ملم وقاذفات صواريخ وصواريخ دقيقة.

وانطلقت مناورات القوات البرية للحرس الثوري صباح الاثنين تحت شعار "ايران القوية" في محافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية غرب البلاد.

وتجري المرحلة الرئيسية للمناورات في منطقة أرس العامة برعاية القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وعدد من كبار قادة الحرس الثوري.

وتأتي المناورات تماشيا مع تنفيذ مهام حرس الثورة الإسلامية وفق التقويم السنوي المعلن ولتعزيز الجاهزية القتالية للقوات البرية.