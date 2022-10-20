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مجلس النواب اللبناني يفشل مرة اخرى في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم حصول اي مرشح على ثلثي الاصوات ويحدد الاثنين القادم موعدا لجلسة جديدة

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

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