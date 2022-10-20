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'وزير الصدر' يعلن البراءة من مساعٍ لتشكيل مجاميع عسكرية لخرق الشرع والقانون

'وزير الصدر' يعلن البراءة من مساعٍ لتشكيل مجاميع عسكرية لخرق الشرع والقانون
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

نشرت صفحة "وزير القائد"، التابعة للمقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، منشورا على موقع "فيسبوك"، يتبرأ من مساعي تشكيل مجاميع عسكرية مهمتها "خرق الشرع والقانون وزعزعة امن الوطن".

العالم - العراق

وجاء في المنشور: تناهى الى مسامعي ان هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عســكرية مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة امن الوطن.. ومن هنا اعلن ان هذه ليست افعالنا ولا اخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسـدين فضلا عما سواهم.

واضاف المنشور: نحن نبرأ منهم امام الله تعالى واما الشعب العراق الحبيب.. ونرجو من الجميع التعاون معنا بالابلاغ عنهم من جهة وعدم الانخراط معهم من جهة اخرى فاعمالهم مخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية والنظم الاخلاقية والاجتماعية بل قاطعوهم ولا تعينوهم على افعالهم المشينة.

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