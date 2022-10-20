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وزير الخارجية السوري: نعيش اليوم في عالم تعصف به الكثير من التحديات والأخطار بسبب تدخل الدول الغربية في شؤون الدول الأخرى وفرض هيمنتها

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

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