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وزير الخارجية السوري: أبواب سورية مفتوحة لعودة المهجرين والنازحين إلى الوطن وسورية ركزت على المصالحات الوطنية لعودة الأوضاع إلى طبيعتها

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

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