الدفاع الروسية: إصابة مواقع جديدة للقيادة العسكرية ومنظومة الطاقة في أوكرانيا

العالم- روسيا

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن" قواتها واصلت خلال اليوم الماضي توجيه ضربات بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة تطلق من الجو لمنظومات القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، مضيفة أنه "تمت إصابة جميع المواقع التي تم تحديدها".

وأضاف البيان أن" وحدات من القوات الأوكرانية حاولت اختراق الدفاعات الروسية على محور نيكولايف – كريفوي روغ (خيرسون)، لكنها منيت بهزيمة و"فرت في حالة من الفوضى"، بعدما بلغت خسائرها أكثر من 200 قتيل و14 دبابة و16 عربة قتالية مدرعة، بينما استسلم 18 جنديا أوكرانيا آخرين."

وعلى محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، تم إحباط محاولات أوكرانية لعبور نهر جيربيتس في عدة مواقع، حيث تم القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا ودمرت عربتان قتاليتان مصفحتان وثلاث مركبات رباعية الدفع.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية:

إصابة ثلاثة مواقع قيادة و72 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار، وقوات ومعدات عسكرية في 179 منطقة.

إصابة خمس نقاط انتشار مؤقت للقوات الأوكرانية وتدمير أربعة مستودعات للذخيرة ومرافق لتخزين الوقود للمعدات العسكرية.

تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-36 أمريكي الصنع ومحطة رادار من طراز ST-68UM للكشف عن الأهداف على ارتفاعات منخفضة.

إسقاط مروحية من طراز Mi-8 و18 طائرة أوكرانية بدون طيار.

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 324 طائرة، 162 مروحية، و2296 طائرة بدون طيار، و383 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 5926 دبابة ومدرعة أخرى، و874 راجمة صواريخ و3511 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و6665 مركبة عسكرية خاصة.