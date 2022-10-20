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بالفيديو.. مسيرات انتحارية روسية تصيب أهدافها بدقة عالية في أوكرانيا

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لاستهداف عدد من المسيرات الانتحارية أنظمة مدفعية ورادار بالاضافة الى عربات عسكرية ودبابات تابعة للقوات الأوكرانية.

العالم - روسيا

وتظهر المشاهد إصابة المسيرات لأهدافها بدقة عالية.

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