تزايد جرائم قتل النساء في كيان الاحتلال

العالم - غياهب الكيان

ويعيش المستوطنون الصهاينة حالة من الرعب والخوف في الضفة الغربية بعد تزايد الهجمات الفلسطينية عليهم، ما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات على حكوماتهم لمطالبتها بحمايتهم.

ويسيطر الفقر على المجتمع الصهيوني حيث يعيش خمس الصهاينة في حال انعدام غذائي بسبب الفقر وغلاء الأسعار وعدم القدرة على تأمين قوة يومهم، وعليه ترتفع الأصوات ترتفع الأصوات في الكيان منادية بحلول تبدو منعدمة.

وترتفع نسب السرقات للمواد الغذائية من المتاجر في الكيان الصهيوني بشكل فاحش، وشرطة الاحتلال عاجزة تماما عن حماية الصهاينة وأمنهم بعد انتشار السرقات والجرائم في داخل المجتمع الصهيوني.

وتزايد جرائم قتل النساء في كيان الاحتلال الإسرائيلي لا سيما داخل العائلة الواحدة وخلال فترة الأعياد العربية حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع كبير يقارب الضعفين في الجرائم ضد النساء.

وناقش برنامج "غياهب الكيان" هذه الموضوعات وسواها مع المتابع للشأن الاسرائيلي، نبيه عواضه.