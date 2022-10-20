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تشييع جثمان الشهيد الفتى محمد نوري

تشييع جثمان الشهيد الفتى محمد نوري
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الفتى محمد فادي نوري (16 عاماً)، إلى مثواه الأخير في مقبرة مدينة البيرة الجديدة بالضفة الغربية.

العالم- فلسطين

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي، باتجاه مسجد جمال عبد الناصر في البيرة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانه، قبل مواراته الثرى في مقبرة مدينة البيرة الجديدة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت صباح اليوم، استشهاد الفتى محمد فادي نوري (16 عاماً)، من بلدة بيتونيا، غرب رام الله.

ونعت وزارة التربية والتعليم ممثلة بوزيرها مروان عورتاني والاسرة التربوية، الطالب نوري، وهو طالب في الصف الحادي عشر من مدرسة كفر نعمة الصناعية.

وباستشهاد الفتى نوري، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 174 شهيداً (123 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة)، بينهم 41 طفلاً.

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