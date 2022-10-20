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اللواء سلامي: العدو يسعى لعرقلة الطفرة العلمية القائمة في ايران

اللواء سلامي: العدو يسعى لعرقلة الطفرة العلمية القائمة في ايران
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

قال القائد العام للحرس الثوري "اللواء حسين سلامي" ان العدو يسعى من خلال ركوب امواج الاضطرابات، الى تعطيل الجامعات وعرقلة المسيرة التقدمية والطفرة العلمية القائمة في ايران.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال كلمة "اللواء سلامي"، امام تجمع نظمه رجال الدين واساتذة وطلاب الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة (جنوب طهران)، تضامنا مع القوات المسلحة والامن الداخلي والشرطة المدافعين عن امن البلاد.

واضاف : ان المخطط الذي اعدت له الولايات المتحدة لنا، يكمن في تعطيل الجامعات والمدارس، لانها تعلم بان الانجازات العلمية والتقنية الكبرى التي تحققت في ايران انطلقت من هذه المراكز.

واوضح قائد الحرس الثوري، ان هؤلاء اعادوا التخطيط بناء على اوهامهم ومحاسباتهم الخاطئة، وسخروا كافة الطاقات لاثارة الحرب النفسية لغرض الاطاحة بنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، لكنهم سيمنون بالهزيمة من جديد.

وشدد "اللواء سلامي"، قائلا : ان العدو يعلم جيدا بانه اذا اقدم على اي خطوة لاستهداف الشعب الايراني، سيلقى ردا باضعاف كثيرة.

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