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ليز تراس: أبلغت ملك بريطانيا قراري الاستقالة من زعامة حزب المحافظين وسأواصل أداء مهامي حتى اختيار زعيم جديد

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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