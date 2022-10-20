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رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ليز تراس تعلن عن انتخابات لاختيار خلف لها "بحلول الأسبوع المقبل"

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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