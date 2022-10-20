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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تجبر عائلة الشهيد عدي التميمي منفذ عملية شعفاط على إغلاق بيت العزاء في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة
زعيم المعارضة البريطانية يدعو إلى انتخابات "من الآن"
متحدث الخارجية الايرانية: نفاق باريس مؤسف فهي ترتكب أعمالا قسرية وعنيفة ضد المحتجين من جهة وتألب الاجواء ضد الدول الأخرى من جهة ثانية
متحدث الخارجية الايرانية يدين استخدام السلطات الفرنسية الإكراه والعنف لإعادة المضربين إلى العمل بغض النظر عن مطالبهم السلمية
رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ليز تراس تعلن عن انتخابات لاختيار خلف لها "بحلول الأسبوع المقبل"
ليز تراس: أبلغت ملك بريطانيا قراري الاستقالة من زعامة حزب المحافظين وسأواصل أداء مهامي حتى اختيار زعيم جديد
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب محمد فادي نوري الذي أصيب قبل أسبوعين في مواجهات بيت ايل مع قوات العدو
رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تعلن استقالتها
رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس: حزب المحافظين سيختار زعيما جديدا له خلال أسبوع
رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها من زعامة حزب المحافظين
متحدث الخارجية الايرانية: نفاق باريس مؤسف فهي ترتكب أعمالا قسرية وعنيفة ضد المحتجين من جهة وتألب الاجواء ضد الدول الأخرى من جهة ثانية
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش
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