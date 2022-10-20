السوداني يؤكد اهتمام حكومته بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الروسي

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف في بيان ، إن "رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني استقبل، اليوم ، سفير الإتحاد الروسي لدى العراق البروس كوتراشيف"، مبينا ان "السفير قدم تهانيه للسوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، ناقلاً تحيات القيادة الروسية، كما أعرب عن التمنيات بالنجاح والتوفيق وللعلاقات بين البلدين بمزيد من التطوّر والازدهار".

وأعرب السوداني خلال اللقاء عن "اهتمام الحكومة المقبلة بتعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الروسي، وبناء علاقات متوازنة تصب في مصلحة الشعبين الصديقين".

وأشاد "بالعلاقات التاريخية التي تجمع العراق بروسيا"، مؤكداً "عزم حكومته المُقبلة على تفعيل آفاق التعاون الثنائي في مجالات متعددة".