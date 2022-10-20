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هل تسمح السعودية ببيع المشروبات الكحولية في مطاراتها؟

هل تسمح السعودية ببيع المشروبات الكحولية في مطاراتها؟
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "أرابيان بزنس" إن المسؤولين السعوديين يتشاورون حول إمكانية السماح ببيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة لمطارات المملكة.

العالم- السعودية

ويُحظر بيع المشروبات الكحولية في أي مكان داخل السعودية، إلا أن الصحيفة ومقرها دبي قالت إنه قد يسمح ببيعها لمسافري الترانزيت الأجانب أصحاب الوجهات المحددة.

وسيتم تحديد تلك الوجهات بالإضافة على عدد من القواعد والشروط الواجب استيفائها واتباعها من أجل شراء المشروبات الكحولية لاحقاً، طبقاً للصحيفة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد قالت في تقرير لها الشهر الماضي إن السعودية ستسمح ببيع المشروبات الكحولية في أحد منتجعات مشروع نيوم السياحي.

واضافت الصحيفة الأمريكية نقلاً عن وثائق قالت إنها تعود إلى شهر يناير – كانون الثاني الماضي، أن المنتجع الواقع في جزيرة سندالة بالبحر الأحمر، سيتم افتتاحه مع بداية العام القادم وسيتضمن عدة حانات مخصصة لبيع النبيذ والشمبانيا وغيرها من المشروبات الكحولية.

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