الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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حرس الثورة الاسلامية يختتم مناوراته في منطقة ارس باجراء عمليات بالمروحيات والطائرات المسيرة والمدرعات وتمارين التطويق والهجوم الليلي

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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