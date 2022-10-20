رواتب خيالية دفعها محمد بن سلمان لعسكريين أمريكيين متقاعدين

العالم- السعودية

وبحسب سعودي ليكس فقد نشرت صحيفة الـ Washington Post تحقيقا موسعا حول وجود أكثر من 500 من العسكريين الأمريكيين المتقاعدين، بما في ذلك العشرات من الجنرالات والأدميرالات عملوا بوظائف مربحة منذ عام 2015 لدى السعودية والإمارات لخدمة أنظمة معروفة بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي.

وحمل تحقيق الصحيفة عنوان “الجنرالات الأمريكيون المتقاعدون والأدميرالات؛ يتولون المناصب العليا مع بن سلمان”.

وكشفت أن 15 من الضباط الكبار المتقاعدين في الجيش الأمريكي؛ يعملون كمستشارين لوزارة الدفاع السعودية منذ عام 2016 لمساعدة بن سلمان.

وبحسب الصحيفة فإن من بين مستشاري بن سلمان العسكريين الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة الدفاع السعودية الجنرال المتقاعد في قُوات المارينز جيمس إل جونز James L. Jones، والذي عمل كمستشار للأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

والغالبية العظمى من العسكريين السابقين المتورطين في التحقيقات عملوا في دول في الشرق الأوسط ، حيث شارك الجيش الأمريكي في سلسلة من الحروب في العقود الأخيرة.

وبدأ الجنرال المتقاعد في مشاة البحرية جيمس إل جونز العمل مع محمد بن سلمان في عام 2017 ، عندما جندته الحكومة السعودية “لإجراء تقييم تنظيمي” للجيش السعودي.

بالنسبة للمشروع ، استعان الجنرال السابق “بنحو عشرة من كبار المسؤولين السابقين في البنتاغون ، بما في ذلك ويليام س. كوهين ، الذي شغل منصب وزير الدفاع في إدارة كلينتون” ، وفقًا للصحيفة.

تثير الأخبار أسئلة جدية حول كيف يمكن للاعتبارات الثانوية – مثل الحصول على وظيفة مريحة بعد التقاعد – أن تؤثر على عملية صنع القرار في القيادة العسكرية الأمريكية.

والراتب الأساسي حتى لكبار الجنرالات في البلاد يبلغ حوالي 200 ألف دولار في السنة ، وقد حقق الكثير منهم أكثر من ذلك بكثير في خدمة الحكومات الأجنبية.

كما أشارت “واشنطن بوست” ، فإن بعض الضباط “تفاوضوا بشأن الوظائف مع الحكومات الأجنبية بينما كانوا لا يزالون في الخدمة الفعلية” ، ويعمل آخرون في البلدان التي كانوا يعملون فيها أثناء الخدمة الفعلية.

تنبع التحقيقات من مجموعة من الوثائق التي حصلت عليها POGO و Post من البنتاغون في زوج من الدعاوى القضائية.

بالنظر إلى أنه يمكن استدعاء الجنود والضباط السابقين للخدمة الفعلية في أي وقت ، فلا يُسمح لهم بتلقي أي شيء ذي قيمة من حكومة أجنبية ، مثل جميع المسؤولين الأمريكيين الحاليين.

لكن في عام 1977 ، منح الكونجرس البنتاغون ووزارة الخارجية القدرة على إصدار تنازلات عن تلك القاعدة. تشكل هذه الوثائق الكثير من الملفات التي تم الحصول عليها في التحقيق.

على الرغم من أن السلطة التنفيذية يمكنها رفض طلبات الإعفاءات لأسباب عديدة ، فقد تمت الموافقة على 95 في المائة منها منذ عام 2015 ، مما يعني أن العملية ليست أكثر من مجرد ختم مطاطي.

ووجدت الصحيفة أن “عشرات المتقاعدين على LinkedIn الذين يقولون إنهم شغلوا وظائف تعاقدية عسكرية في الدول الخليجية، ولكن ليس لديهم سجل بالموافقة الفيدرالية” ، مما يعني أن العديد من المحاربين القدامى لا يأخذون الوقت الكافي لطلب الإذن. بعبارة أخرى ، لا يزال من الصعب تحديد الحجم الفعلي للمشكلة.

في المجموع ، تكشف الوثائق أن قدامى المحاربين قد تم التصريح لهم بالعمل لدى 50 حكومة أجنبية على الأقل. بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط ، يشمل ذلك سنغافورة وإندونيسيا والمملكة المتحدة وجورجيا وجيبوتي وأستراليا.

علاوة على ذلك ، قد يعني هذا أن الضباط المتقاعدين سيحصلون على رواتب من ستة أو سبعة أرقام في الخارج بينما يكسبون معاشات تقاعدية مربحة ممولة من قبل دافعي الضرائب في الوطن.

ويتضح أن مقاولي الدفاع الأمريكيين أصبحوا أيضًا أكثر انخراطًا في المجمع الصناعي العسكري للدول الأجنبية. كما لاحظت صحيفة “بوست” ، افتتحت شركة نورثروب غرومان مشروعًا مشتركًا يسمى فينيل العربية المحدودة مع شركة Arab Builders for Trading السعودية. وتوظف فينيل “مئات الأمريكيين” المكلفين بتدريب الحرس الوطني السعودي ، وفقًا للصحيفة.

وتضيف المعلومات التي تم الكشف عنها إلى المخاوف بشأن مدى قيام الدول الأجنبية ، بما في ذلك العديد من الحكومات الاستبدادية ، بتوسيع نفوذها على المؤسسات الأمريكية.

في الشهر الماضي تم الكشف أن السناتور السابق نورم كولمان، وهو جامع تبرعات جمهوري بارز ، يعمل حاليًا كجماعة ضغط مدفوعة الأجر في السعودية.