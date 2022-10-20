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أمير عبداللهيان لنظيره الارميني: احترام وحدة أراضي دول القوقاز يجب ان يكون مبدأ وإيران عبرت بصراحة عن قلقها من وجود القوات الأجنبية بالمنطقة

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

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