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مناورة عسكرية واسعة لجيش الاحتلال على حدود لبنان

مناورة عسكرية واسعة لجيش الاحتلال على حدود لبنان
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، انطلاق مناورة عسكرية في منطقة على الحدود مع لبنان.

العالم - الاحتلال

وأوضح الجيش، في بيان له، أن "المناورة ستستمر حتى الخميس القادم، وخلال التمرين العسكري ستكون هناك حركة كثيفة للجنود والمركبات العسكرية، وسيُسمع دوي انفجارات".

وزعم جيش الاحتلال أن هذه المناورة "خُطط لها مسبقاً، وتأتي في إطار خطة التدريبات المكثفة التي يجريها في العام 2022؛ بهدف رفع جاهزية القوات لحالة الحرب".

وجاءت المناورة العسكرية الإسرائيلية، مع تصاعد التوترات بين الاحتلال ولبنان في الأسابيع الأخيرة، بشأن حقوق حقل "غاز كاريش" في البحر الأبيض المتوسط، والتي أفضت أخيراً إلى توقيع اتفاق بين الطرفين.

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