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رئيس الوزراء التشادي يعلن حظر للتجوال بالعاصمة

رئيس الوزراء التشادي يعلن حظر للتجوال بالعاصمة
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الوزراء ال​تشاد​ي صالح كبزاكو، أن "ما شهدته البلاد اليوم هو محاولة انقلابية مسلحة للاستيلاء على السلطة"، معلنًا عن حظر التجوال في العاصمة أنجمينا، خلال ساعات الليل.

العالم- افريقيا

واكد كبزاكو، وقف الأنشطة السياسية لحزب صناع التغيير المعارض وأحزاب وجمعيات أخرى.

وفي وقت سابق، قتل نحو ثلاثين شخصًا بينهم نحو عشرة من عناصر الأمن التشادي خلال مواجهات في نجامينا بين الشرطة ومتظاهرين ضد تمديد المرحلة الانتقالية السياسية في تشاد، وفق المتحدث باسم الحكومة عزيز محمد صالح لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

ولفت إلى أنّ "تظاهرة محظورة تحولت تمردا. سقط نحو ثلاثين قتيلا بينهم نحو عشرة من عناصر قوات الامن وعدد كبير من الجرحى. لقد هاجم المتظاهرون مباني عامة، مقر المحافظة، مقر حزب رئيس الوزراء ومقر رئيس الجمعية الوطنية".

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