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وزير جيش الاحتلال يزور تركيا الأربعاء المقبل

وزير جيش الاحتلال يزور تركيا الأربعاء المقبل
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

يعتزم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، زيارة تركيا الأربعاء المقبل، لإجراء مباحثات في "عدة ملفات سياسية وأمنية" بحسب بيان صادر عن مكتبه.

العالم - الاحتلال

وتعد زيارة غانتس هي الأولى لتركيا بعد إعادة العلاقات بين الكيان الاسرائيلي وتركيا، وكانت آخر زيارة لوزير جيش الاحتلال في العام 2012.

وسيبحث غانتس مع المسؤولين الأتراك "ملفات سياسية وأمنية" بحسب مكتبه، ومن المتوقع أن يلتقي نظيره التركي خلوصي أكار.

وذكر البيان، أن رئيس القسم الأمني السياسي في وزارة جيش الاحتلال، درور شالوم، كان قد زار تركيا قبل نحو شهرين، في أول زيارة من نوعها تجرى منذ 10 أعوام.

ونوه موقع "آي 24" الإسرائيلي، أن غانتس قد يلتقي رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان.

وفي 17 أب/ أغسطس الماضي، أعلنت تركيا وكيان الاحتلال الإسرائيلي، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية على مستوى السفراء والقناصل، بعد سنوات من الفتور في العلاقات.

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وزير جيش الاحتلال يزور تركيا الأربعاء المقبل