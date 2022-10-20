الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: إصابة جندي من قوات الاحتلال بزجاجة حارقة خلال المواجهات المندلعة في بيت أمر شمال الخليل

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قراء في زيارة حركة حماس لدمشق... الدلائل والرسائل

المستوطنون يعيشون الرعب في الضفة الغربية

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. رسائل مناورات 'إيران القوية' وإضراب واشتباكات في الضفة الغربية والقدس

شاهد بالفيديو... لهذا السبب .. خرجت "ليز تراس" من الباب الضيق للحكومة

شاهد.. اختتام مناورات "ايران القوية" بهذه الرسائل

وزير جيش الاحتلال يزور تركيا الأربعاء المقبل