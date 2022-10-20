شاهد.. اختتام مناورات "ايران القوية" بهذه الرسائل

العالم - خاص بالعالم

إيران القوية.. عنوان لمناورات القوة البرية في حرس الثورة الاسلامية، مناورات اختتمت الخميس في منطقة أرس العامة في محافظتي اردبيل واذربيجان الشرقية، شمال غربي إيران، شهدت تركيب جسر عائم على نهر أرس بنجاح الحدود بين ايران وجمهورية اذربيجان، عبر عملية معقدة، بجهود وحدات الهندسية في حرس الثورة الاسلامية، وتم نقل الآليات الهندسية والمركبات الثقيلة فوق النهر.

عملية تكتسب أهمية استراتيجية، من خلال ايصال القوات والمعدات إلى الضفة الاخرى من النهر، وتكتسب المناورات أهمية كبرى بسبب مكان إقامتها، بالقرب من حدود دول القوقاز المتمترة، وهي رسالة قوة واقتدار القوات الإيرانية لمن يعنيه الامر.

رسالة يبدو أنها وصلت بالطريقة الصعبة للمعنيين في المنطقة والعالم، مفادها أن طهران لن تسمح على الإطلاق لكيان الاحتلال الإسرائيلي بأن تكون له قاعدة عسكرية واستخباراتية في الدول المجاورة لها، في إشارة واضحة إلى جمهورية أذربيجان، وفق ما أعلنه قائد القوات البرية في حرس الثورة العميد محمد باكبور.

وقال قائد القوات البرية في حرس الثورة العميد محمد باكبور: "إن حرس الثورة أجرى هذه المناورات في منطقة أرس لإحباط محاولات الكيان الإسرائيلي إيجاد قواعد عسكرية واستخباراتية في بعض دول الجوار، إن المصالح الوطنية وأمن البلاد خط أحمر للقوات المسلحة".

المناورات شهدت عبر أيامها الأربع تدمير الاهداف عبر نيران المدفعية بمدافع من مختلف طرازات مختلفة، اضافة إلى راجمات الصواريخ والصواريخ عالية الدقة. وشاركت في العمليات المروحيات القتالية من طراز ' كوبرا' و'ام اي -17'عبر تنفيذ مهام قتالية وانزالات عبر طائرات 'ام اي 17' على مرتفعات العدو الافتراضي وطرق تحركاته.

ونفذت وحدات الدروع استهدافا للاهداف المحددة مسبقا عبر الدبابات وناقلات الجند، والمدرعات المزودة بانظمة السيطرة على النيران المتطورة بقابلية اطلاق القذائف ليلا بمدى أربعة كيلومترات.