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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الهلال الأحمر الاحمر: 53 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بلدات بيتا وبيت فوريك وحوارة بنابلس
مصادر فلسطينية: إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل
وزير الخارجية الايراني في مؤتمر صحفي مع نظيره الارميني: يجب حل الازمة بين ارمينيا واذربيجان في اطار 3+3
وزير الخارجية الايراني في مؤتمر صحفي مع نظيره الارميني: نعارض الوجود الاجنبي في منطقة القوقاز سواء في اذربيجان او ارمينيا
وزير الخارجية الايراني في مؤتمر صحفي مع نظيره الارميني: لدينا قلق مشترك مع أرمينيا بشأن منطقة القوقاز وتدخل الأجانب فيها لا يخدم شعوبها
وزير الخارجية الايراني في مؤتمر صحفي مع نظيره الارميني في يريفان: إيران لن تتسامح مع أي تغيير في الممرات التاريخية للمنطقة وتعتبره خطا أحمر
مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال في منطقة بيت أمر شمالي الخليل بالضفة الغربية
تركيا ترفض اتهامات باستخدام قواتها المسلحة أسلحة كيميائية ضد مسلحين أكراد في شمال العراق وتعتبرها "عارية عن الصحة" و"لا أساس لها"
حزب المحافظين البريطاني: ثلاثة مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة الحزب
مصادر فلسطينية: إصابة جندي من قوات الاحتلال بزجاجة حارقة خلال المواجهات المندلعة في بيت أمر شمال الخليل
وزير الخارجية الايراني في مؤتمر صحفي مع نظيره الارميني في يريفان: إيران لن تتسامح مع أي تغيير في الممرات التاريخية للمنطقة وتعتبره خطا أحمر
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش
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