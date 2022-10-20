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العراق: الإطار التنسيقي يفوض السوداني باختيار الوزارات

العراق: الإطار التنسيقي يفوض السوداني باختيار الوزارات
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الخميس، عن تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني اختيار الوزارات واستثناء الداخلية والدفاع من المحاصصة.

العالم - العراق

وقال الاطار في بيان، انه "عقد اجتماعه الاعتيادي، اليوم الخميس، لبحث تشكيل الحكومة وتذليل العقبات امام رئيس مجلس الوزراء المكلف".

واضاف انه "جرى خلال الاجتماع تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الاطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم باعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات".

وتابع ان "الاطار التنسيقي فوض السوداني بالاختيار بين المرشحين او اقتراح آخرين جدد"، لافتا الى انه "تم تفويض رئيس الوزراء المكلف ايضا بتدوير الوزارات بين المكونات او داخل المكون، واستثناء وزارات الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية او عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري".

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