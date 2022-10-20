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عبر عدسة العالم القيادي في حركة حماس

اسماعيل رضوان: رسالة لشباب الضفة الغربية بتصعيد المقاومة

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في ساحة الجندي المجهول بغزة وقفة دعم وإسناد لأهل القدس المحتلة والضفة الغربية في مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - مراسلون

لعدي التميمي هتفت الحماهير وعلى روحه وقف الفلسطينيون دقيقة صمت، فحالة من الحداد والغضب عمت قطاع غزة حيث تجمع المواطنون بدعوة من فصائل المقاومة لدعم اهل الضفة والقدس المحتلة.

وقال القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان لمراسلة قناة العالم الاخبارية : "عدي التميمي الذي نفذ عملية شعفاط ومعاليم ادوميم واستبسل للدفاع عن القدس والاقصى وليقول لاحتلال ان أمنك هو اوهن من بيت العنكبوت، ورسالة لشباب الضفة الغربية بتصعيد الاشتباك والمقاومة في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني دفاعا عن القدس والاقصى".

وقال القيادي في حركة حماس خضر حبيب: "لن نسمح لهذا العدو الصهيوني ان ينفرد بجزء من أجزاء شعبنا الفلسطيني فكلنا ينتصر لبعضه البعض في القدس وجنين ورأم الله ونابلس في قطاع غزة، وغزة قلب المقاومة وفي قلب المواجهة مع هذا العدو الصهيوني".

ومن اجل دماء عدي التميمي ومن سيقضى على دربه في هذه الثورة المشتعلة اقامت فصائل المقاومة بيت عزاء في ساحة الجندي المجهول بغزة.

اذا الفلسطينيون ينظرون بطرف اعينهم للقمة العربية القادمة لكنهم ينظرون بملئ عيونهم صوب القدس.

الشعب الفلسطيني يؤكد أن حالة الاشتباك ماتزال مستمرة مع الاحتلال في كل الساحات، فأن كان نبض المقاومة هنا في غزة فان روحها في القدس وجسدها يتمتدد في الارض المحتلة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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