الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يرفض تسليم جثمان الشهيد التميمي لعائلته أو رؤيتها له

الاحتلال يرفض تسليم جثمان الشهيد التميمي لعائلته أو رؤيتها له
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي -الخميس- رؤية عائلة الشهيد نجلها عدي التميمي أو تسليم جثمانه، الذي ارتقى برصاص الاحتلال ليلة أمس داخل مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

ونقلت وكالة "صفا" عن المحامي خلدون نجم أنّ شرطة الاحتلال رفضت رؤية عائلة التميمي لنجلها عدي، واكتفت بتعرفها عليه، كما رفضت تسليم جثمانه.

وأضاف أنه سيقدم طلبا الأحد المقبل للسماح لعائلة الشهيد عدي برؤيته.

وأوضح أنَّ شرطة الاحتلال رفضت خروج والدة الشهيد من الحبس المنزلي في منزل عائلتها ببلدة سلوان بالقدس المحتلة حتى تاريخ 25 من الشهر الجاري، كما رفضت وصولها إلى مخيم شعفاط حتى نهاية هذا الشهر.

ولفت إلى أنَّ ما تسمى محكمة الصلح الإسرائيلية مددت -اليوم- توقيف شقيق الشهيد قاسم التميمي حتى الاثنين المقبل، علما أنه معتقل منذ التاسع من الشهر الجاري.

روابط ذات صلة

بالصورة.. تداول وصية كتبها الشهيد عدي التميمي قبل استشهاده

الشهيد "عدي التميمي" أيقونة جديدة للمقاومين الفلسطينيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمير عبداللهيان: ننفي بقوة تسليم طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا

أمير عبداللهيان: التغيير في الجغرافيا السياسية لمنطقة القوقاز خطنا الأحمر

"كتيبة جنين" تمطر معسكر سالم الاحتلالي بوابل من الرصاص

الاحتلال يرفض تسليم جثمان الشهيد التميمي لعائلته أو رؤيتها له

العراق: الإطار التنسيقي يفوض السوداني باختيار الوزارات

تونس.. القبض على شقيق مرشح سابق للرئاسة